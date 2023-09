È morto Rocco Cipriano, "l'Ing" papà della Sciuker

Per tutti era "l'Ing", l'ingegnere. Qualcuno dei suoi dipendenti lo chiamava presidente, con un misto di deferenza e rispetto. E, perché no, di riconoscenza. Perché Rocco Cipriano, imprenditore di Avellino, ingegnere lo era davvero. E presidente anche. Un ingegnere in grado di portare a casa brevetti su brevetti e di far arrivare la sua azienda nata da zero fino alla Borsa di Milano. Lui, nato 77 anni fa nella piccola Frigento - poco più di tremila anime sulle montagne dell'Irpinia -, era arrivato in piazza Affari insieme a suo figli, Marco e Romina, che oggi sono presidente e vicepresidente di Sciuker Frames, la prima società italiana che si occupa di infissi, finestre e serramenti che è riuscita ad essere quotata in Borsa.

Oggi, venerdì 8 settembre, "l'Ing" se n'è andato dopo una breve malattia contro cui ha combattuto tenendo sempre la barra dritta, un po' come se fosse l'ennesima sfida imprenditoriale. All'apparenza severo, ma dal cuore buono, di sicuro geniale, Cipriano aveva lasciato negli ultimi tempi la guida e la gestione della sua creatura ai figli, che hanno portato l'azienda di famiglia fino alla quotazione e che continueranno a guidarla seguendo le idee dell'Ing., una vera e propria guida spirituale per la società. Una società nata ormai più di venti anni fa, che lui considerava al pari di una famiglia allargata insieme ai suoi ragazzi e a sua moglie Tina, compagna fedele di una vita intera, fino all'ultimo istante.

“L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto. Il suo esempio resterà sempre nella nostra memoria", il ricordo che Sciuker ha dedicato al suo "papà" sui propri canali social. Anzi, più di un "papà", un "ispiratore, la guida tecnica e spirituale" della società, che ora gli dice "grazie per tutto quello che ci hai insegnato, Ing". E che adesso continuerà a volare anche per lui.