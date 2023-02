"Seba", il calciatore 14enne morto per un malore

Con la maglia della sua squadra addosso. E con il sorriso stampato sul volto. Lo stesso sorriso con cui adesso vogliono ricordarlo tutti, anche se lui non c'è più. Sebastian Manfredi, "Seba", calciatore del "Casteddu4Special" è morto domenica al Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato alcuni giorni prima per un aneurisma.

Milanese, il ragazzino era tesserato per la squadra di calcio a 7 per atleti disabili che gioca nel campionato di "quarta categoria", società adottata dal Cagliari, che fornisce ai calciatori i kit ufficiali. Lo stesso club sardo ha voluto ricordare Seba sui social con due foto di lui in campo: "Te ne sei andato troppo presto, ciao Seba".

Il 14enne lascia i genitori e un fratello, anche lui calciatore, ma nelle file del San Giuliano city. “Apprendiamo con infinito dolore la notizia della morte di Sebastian Manfredi, fratello di Ludovico, nostro tesserato dell’Under 13. A lui e a tutta la sua famiglia, un grosso abbraccio da parte del presidente Giovanni Luce e di tutta la società del Sangiuliano City”, si legge in una nota della squadra milanese.