Un mosaico di 40 mq per la donna che inventò la moda italiana

Un mosaico dedicato alla stilista e attivista Rosa Genoni, nel 70esimo dalla morte, è stato inaugurato a Milano, tra via Porlezza e via Giulini, in zona Cairoli-Dante, lunedì 25 marzo. Per il mosaico, di circa 40 metri quadrati, sono state utilizzate 16mila tessere, ceramiche di scarto e seconda scelta donate dalle Ceramiche Bardelli che sono state inserite nuovamente nel ciclo produttivo. La realizzazione è stata a cura dei ragazzi con disabilità di ProgettoPersona, seguiti dal mosaicista Cristian Colucci e affiancati dal team di Cri Mosaici. L'occasione è stata anche quella dell'inaugurazione di due nuovi luoghi toponomastici: una piazza dedicata all'attrice Adelaide "Lilia" Brignone e un passaggio intitolato all'imprenditore Mario Achille Severgnini.

Rosa Genoni, classe 1867, originaria della Valtellina, arrivò a Milano per studiare come sarta e imparare il francese. Poco più che 20enne incontrò Anna Kuliscioff e frequentò la Lega per gli Interessi Femminili. A 28 anni fu assunta dalla nota Casa di Moda H. Haardt et Fils, e divenne docente alla scuola femminile dell'Umanitaria. Mantenne questo ruolo fino al 1931, quando si rifiutò di giurare fedeltà al fascismo. Fu promotrice di una moda totalmente italiana, ispirata all'arte rinascimentale e 'affrancata' dalla moda francese. Iniziò a collaborare con la stampa femminista e tenne una posizione neutralista allo scoppio della Prima guerra mondiale. Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Varese.

Alla famiglia Severgnini si deve la donazione principale che ha permesso la realizzazione del mosaico, svelato alla presenza della nipote di Rosa Genoni, Raffaella Podreider, e di alcuni esponenti politici milanesi, tra cui l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 1 Mattia Abdul e la consigliera comunale Diana De Marchi. Presenti anche la figlia di Severgnini, Lesley, e il direttore del Piccolo Teatro, Claudio Longhi.

"Per Milano volevamo un ricordo degno di questa donna straordinaria che tenesse insieme la sua storia, quella delle piscinine, delle sarte e delle creatrici di moda con la nostra Milano capitale internazionale della moda", ha dichiarato Diana De Marchi.