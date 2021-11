Cosa sta succedendo con la moschea al Palasharp (che dovrà essere spostata)

Un trasloco inevitabile e una battaglia, già partita, sulla nuova "casa". È di nuovo polemica attorno alla moschea del Palasharp di Milano, la tensostruttura regolarmente concessa dal comune all'istituto culturale islamico di viale Jenner per la preghiera. A breve al palazzetto inizieranno i lavori, in vista delle Olimpiadi 2026, e a quel punto sarà necessario ricollocale la moschea.

La conferma è arrivata mercoledì pomeriggio nel corso della commissione consiliare Olimpiadi per bocca di Carmelo Maugeri, direttore specialistico della direzione tecnica del comune. "L'area del parcheggio Trenno di via Novara è una delle aree candidate allo scopo di ospitare il centro di preghiera", ha spiegato lui stesso.

"Sono in contatto con i colleghi della Protezione Civile che si sono impegnati per trovare una soluzione a questo problema. La decisione finale spetta ai colleghi dell'urbanistica. Abbiamo rinviato la questione a causa di tutte le problematiche di tipo legale che ci sono state, ma ora il tema andrà affrontato in maniera rapida e tempestiva. Ho già inviato una decina di mail per sollecitare la questione", ha concluso.

Ma la "questione" si blocca proprio su via Novara. Perché - come già accaduto in passato - c'è chi dice no. Tra i più contrari Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia ed ex presidente del municipio 7. “Una moschea è assolutamente incompatibile con la somministrazione dei vaccini e con la presenza dell’esercito. Mi opporrò a questa decisione e coinvolgerò la cittadinanza a esprimere una ferma contrarietà se il comune opterà di spostare la moschea in via Novara", le sue parole.

“Farò un’interrogazione agli assessori competenti per chiedere dove hanno intenzione di portare il centro islamico. Anche qualora l’esercito dovesse lasciare il parcheggio di via Novara, quell’area non sarebbe adeguata per ospitare la moschea, persino il consiglio comunale, sempre a maggioranza Sala, aveva votato di non ospitare lì un centro di culto religioso. La giunta - ha concluso Bestetti promettendo battaglia - deve attenersi a quella decisione. La moschea vada in una delle tante aree votate dal Consiglio comunale a ospitare luoghi di culto".