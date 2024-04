Milano avrà una grande moschea

Il giorno della fine del Ramadan per la comunità musulmana di Milano è l'occasione migliore per annunciare l'intensione di costruire una grande moschea in città. Sorgerà in via Carlo Esterle, zona Parco Trotter, non lontano dalla multietnica via Padova dove proprio la Casa della cultura musulmana - l'associazione che ha vinto il bando comunale per la concessione trentennale della struttura - annuncia il cronoprogramma previsto.

E lo fa per bocca del presidente del consiglio direttivo, Mahmoud Asfa, un architetto di origini giordane in Italia da 40 anni, nonché imam. I lavori per la costruzione della struttura, che non avrà un minareto per cercare di silenziare polemiche inutili, dovrebbero durare tra i 18 e i 24 mesi. Lo spazio sarà quello dell'edificio che ospitava gli ex bagni pubblici, sgomberati ad agosto 2023, che saranno demoliti per fare spazio al tempio.

Appena arriverà l'ok definitivo da parte di Palazzo Marino partiranno i lavori. La moschea di via Esterle avrà uno spazio dedicato alla preghiera di due piani e anche un grande parcheggio sotterraneo. Ci saranno spazi dedicati ai più giovani e alle donne, circondati da un'area verde aperta alla città. Al posto del minareto ci sarà una cupola. La spesa prevista per la costruzione sarà superiore ai 3mila euro.

"I100mila musulmani in città aspettano da vent'anni una moschea in uno spazio degno di questo nome", aveva detto Mahmoud Asfa a Dossier qualche tempo fa. "I musulmani non possono continuare a pregare negli scantinati, è una comunità che contribuisce allo sviluppo di questa città e ha diritto a un luogo degno", le sue parole.