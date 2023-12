Perché un torrione del Castello Sforzesco faceva parte dell'acquedotto di Milano

Curiosità e dettagli. Collegamenti (non solo idrici) che coinvolgono anche monumenti di città e l'acquedotto di Milano, come quello con il Castello Sforzesco. All'inizio del Novecento, infatti, un torrione del Castello fu utilizzato per ospitare un serbatoio per mettere in pressione l'acquedotto di Milano. E poi tante fotografie e manufatti. È ciò che si può trovare all'interno de "La Fabbrica dell’Acqua", la mostra con cui Mm vuole fare conoscere la storia dell’Acquedotto civico (che ha in gestione da 20 anni).

L'acqua, infatti, arriva nelle case e negli uffici di Milano attraverso una rete di tubi 2.250 km che scorre sotto i nostri piedi. Non la vediamo ma ci garantisce quotidianamente l’apporto di una risorsa fondamentale per la vita. Il primo tratto della rete è stato realizzato alla fine dell’Ottocento, applicando le conoscenze in campo ingegneristico, idraulico e geologico.

Un percorso espositivo costituito da foto d’epoca, originali tavole di progetto degli impianti, planimetrie degli edifici d’acquedotto e materiali storici. La stessa Centrale dell’Acqua è parte integrante della mostra perché era la Centrale di pompaggio Cenisio, avviata nel 1906 e dismessa solo negli anni Ottanta. All’interno l’ambientazione è creata dai dislivelli dell’antico impianto e dai suoi macchinari d’epoca, lasciati in sede per ricordare la sua funzione di “Fabbrica dell’Acqua”.

Dell’esposizione - allestita all'interno della Centrale dell'Acqua di piazza Diocleziano 5 - fanno parte fotografie con i lavori per la realizzazione di un pozzo o che rappresentano i serbatoi costruiti nei torrioni del Castello Sforzesco. Non solo, c'è una selezione di strumenti, tra cui rari esemplari ottocenteschi di contatori metallici, componenti delle tubazioni d’epoca e un carro di pronto intervento che nei primi decenni del Novecento era condotto a mano per le riparazioni sulla rete idraulica.

Tra le tante proposte, si possono trovare anche relazioni, tabelle, grafici dei costi e dei consumi e registri delle tubazioni posate. Così come un reportage fotografico attuale e planimetrie del Servizio Cartografico di MM con la dislocazione delle 33 Centrali attualmente attive, la ramificazione delle tubazioni principali, le 641 fontanelle pubbliche e le 52 Case dell’Acqua odierne. A conclusione del percorso vediamo esposta una fontanella pubblica accostata al suo rilievo tecnico datato 1932.

La mostra, ideata da Pietro Raitano, direttore comunicazione esterna ed eventi di MM, e curata da Maria Antonietta Breda, architetto e speleologa, e da Corrado Grazzini del Servizio Idrico Integrato di MM è visitabile fino al 31 gennaio 2024 nei giorni lunedì, mercoledì venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19:30. Ingresso libero e audioguide disponibili.