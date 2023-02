Un bagno di bolle gigante e stanze di 'nuvole': a Milano apre Bubble World

Stanze fatte di 'nuvole' e palloncini, un maxi bagno di bolle e un simulatore di volo in mongolfiera. Sono solo alcune delle esperienze che è possibile vivere visitando la mostra Bubble World, che inaugura venerdì 24 febbraio al Lampo Scalo Farini di via Valtellina 5.

Il mondo delle bolle

"Arriva a Milano, unica città italiana dove sarà proposta, l’esclusiva mostra 'immersiva' dedicata all'affascinante mondo delle bolle - annunciano gli organizzatori -, un viaggio alla scoperta di questo universo, all'interno di un microcosmo sferico dove le bolle sono protagoniste per stimolare tutti i sensi". 11 le sale a tema bolle che adulti e bambini potranno scoprire ed esplorare. Ad arricchire il percorso anche tante attività extra e giochi.

Diversi gli ambienti proposti dall'esposizione, dalla 'bubble getaway', una stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’Uv da uno speciale robot, alla 'bubble ocean', una vera e propria sala oceano con palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi, fino alla 'bubble bath pit', una vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla. Seguono la 'infinity room', una stanza di specchi senza confini grazie alla tecnologia 3D di punti e pianeti Led, e la 'bouncing cells', una stanza composta da 45 installazioni riflettenti e iridescenti.

E ancora, l'esperienza continua nella 'giant bubble room', una stanza a forma di bolla gigantesca per viaggiare in un mondo colorato, e nella 'Led strips room', una stanza sensoriale di bolle a effetto subacqueo che cambiano e riflettono i movimenti dei corpi delineando nuove forme. Ma i visitatori scopriranno molto altro ancora, dalla stanza dedicata alla realtà virtuale, per immergersi completamente in un pianeta composto da bolle, al simulatore di volo in mongolfiera e alle accoglienti nuvole gonfiabili per un momento di relax ('cloud room').

Info e biglietti

'Bubble World' è coprodotta da Exhibition Hub, produttore e distributore di grandi mostre in tutto il mondo, e da Fever, la principale piattaforma di intrattenimento globale, e debutterà in Italia nella vibrante Milano, nota per la sua scena artistica e culturale unica. L'esperienza è adatta a tutti. I biglietti sono disponibili per l'acquisto su bubbleworldexperience.com/milano, a partire da 13,90 euro per gli adulti e 9,90 euro per i bambini. Sono disponibili, inoltre, biglietti dedicati a gruppi e famiglie. Per maggiori info e orari di apertura consultare il sito.