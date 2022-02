Oliviero Toscani compie 80 anni: una mostra a sorpresa per le strade di Milano

Una mostra fotografica diffusa per Milano, 'a sorpresa', per gli ottant'anni di Oliviero Toscani. Il fotografo di fama internazionale, milanese di nascita, li compie proprio lunedì 28 febbraio e, per l'occasione, oltre 150 fotografie sono comparse sui supporti messi a disposizione dal comune di Milano e sui 'wall' di Urban Vision, visibili fino a martedì.

"Oliviero Toscani - commenta Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano - ha segnato in maniera unica la storia della comunicazione pubblicitaria del nostro paese, portando nelle campagne di una vita non solo la bellezza dei suoi scatti e la ricchezza del suo pensiero creativo, ma anche istanze sociali, drammi collettivi, lotta alle ingiustizie e temi universali, suscitando ogni volta al tempo stesso stupore e riflessione. La città lo vuole festeggiare oggi per i suoi 80 anni, con questa mostra a sorpresa delle sue fotografie più iconiche sparse per la città".

Nella sua carriera, Toscani si è sempre distinto per avere saputo usare giornali e pubblicità per parlare dei problemi mondiali: dalla guerra al razzismo, dall'Aids alla pena di morte, all'omofobia, cambiando la comunicazione di avertising. La mostra è stata una sorpresa per lo stesso Toscani che, lunedì mattina, l'ha vista per la prima volta percorrendo la città a bordo di uno speciale autobus pieno di amici e delle sue fotografie.

I festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno del fotografo non finiscono però qui. Alla Triennale di Milano sono previsti due appuntamenti. Il primo sarà il 4 marzo alle 18:30: verrà presentato il libro 'Oliviero Toscani. Ne ho fatte di tutti i colori' (La Nave di Teseo) e verrà proiettato il documentario 'Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua' (regia di Fabrizio Spucches). Il 5 marzo, a partire dalle 15, 'Maratona Oliviero Toscani', con contributi e omaggi di figure del mondo dell’arte, della cultura, dell'imprenditoria, del giornalismo e della moda che restituiranno la complessità del lavoro e della poetica di Toscani.