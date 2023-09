Gli organizzatori difendono la mostra su Mariupol: "Contro Azov informazioni distorte"

Non si ferma la polemica sulla mostra 'Eyes of Mariupol', esposta in via Dante (dal 3 al 17 settembre, tratta dall'omonimo libro della scrittrice ucraina Anastasiia Dmytruk). Sabato pomeriggio alcuni attivisti hanno attaccato adesivi ai pannelli che ritraggono i soldati difensori della città e dell'acciaieria Azovstal durante l'assedio dell'anno scorso. Poco prima, Rifondazione comunista e il 'Comitato per il Donbas antifascista' avevano organizzato un presidio contro l'esposizione, accusata di "celebrare" neonazisti. La stessa accusa è arrivata, sempre durante il weekend, dal consolato russo a Milano, mentre quello ucraino si esprimeva sottolineando tra l'altro la brutalità con cui "la Russia tenta di distruggere tutto ciò che è ucraino" durante la guerra su larga scala.

"Condanniamo nel modo più assoluto qualsiasi tipo di ideologia violenta e totalitaria, come il nazismo, il fascismo e lo stalinismo", commenta ora l'associazione UaMi, che ha organizzato la mostra (e, ogni sera, tiene un presidio informativo sulla guerra in piazza del Duomo), e ora la difende apertamente: "La mostra 'Eyes of Mariupol' non intende in nessun modo glorificare la guerra, ma piuttosto vuole sensibilizzare sulle enormi sfide e sui sacrifici richiesti per contrastare le ideologie dei regimi e per difendere l’indipendenza, la libertà e la democrazia".

Rispetto alle accuse di nazismo rivolte da anni al Reggimento Azov, UaMi fa notare che, "come riportato anche dal Guardian, l'Italia è tra i paesi più sensibili alla propaganda russa". In quanto ad Azov, "secondo numerose dichiarazioni ufficiali non segue alcuna ideologia politica, ha condannato il nazismo e ha più volte dimostrato come i propri membri provengano da etnie e sensibilità politiche tra le più variegate". Chi sono quindi i soldati di Azov? "Veri patrioti, che da anni difendono l'Ucraina dall'aggressore russo, proteggendo tutte le nostre cittadine e cittadini, indipendentemente dalle loro diversità etniche, religiose e linguistiche".

Immagini fake

Del resto, come ricorda UaMi, il Giappone, l'anno scorso, ha dichiarato di non riconoscere Azov come organizzazione neonazista. "È inaccettabile fare uso di manipolazioni storiche, immagini fake e mistificazioni per creare un'immagine sbagliata e una narrazione distorta che viene usata dallo stato invasore come una delle principali giustificazioni per un'invasione genocida", commenta l'associazione, che poi ricorda gli "indicibili crimini di guerra, inclusa la deportazione di migliaia di bambini ucraini e gli attacchi indiscriminati alle infrastrutture civili", di cui si macchia la Russia dal 24 febbraio 2022, quando iniziò l'invasione su larga scala. E, per quanto riguarda le vicende di Azovstal, UaMi sottolinea le "condizioni disumane delle quasi 2mila persone ancora detenute in Russia" dopo la resa: "Un regime che disprezza i diritti umani e che mette a rischio la libertà e la sicurezza anche dei propri cittadini, compresi oppositori, dissidenti e giornalisti indipendenti".

L'associazione conclude invitando a "fare affidamento su fonti, fatti e informazioni obiettive" e afferma che "solo il recupero dei nostri territori e la persecuzione dei gravissimi crimini commessi dallo stato invasore potrà rappresentare il ripristino dell'ordine e del diritto internazionale", scoraggiando "stati e dittature con ambizioni imperialiste dal tentare in futuro nuove guerre e aggressioni", per tutelare le democrazie e i diritti fondamentali riconosciuti dalla comunità internazionale: "Perché una pace sia duratura, deve essere una pace giusta".

"La mostra sia permanente"

Intanto alcuni esponenti politici cittadini si sono espressi in sostegno alla mostra. Per Lorenzo La Russa, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio 1 di Milano, l'esposizione "racconta l'eroica resistenza della città ucraina di Mariupol". L'esponente di Fdi ha annunciato che chiederà al consiglio di Municipio di renderla permanente "fino a quando l'invasione russa in Ucraina non sarà finalmente cessata". E Giulia Pastorella, portavoce di Azione, deputata e consigliera comunale a Milano, ha ribadito che "Azione è convintamente a fianco della resistenza ucraina e degli organizzatori, da oltre un anno impegnati a puntare un riflettore sui crimini che quotidianamente l'esercito russo perpetra contro la popolazione ucraina. C'è una distinzione enorme tra invaso e invasore, tra vittima e carnefice, e noi lo sappiamo bene".