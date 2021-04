A Milano ci sarà una mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi

L'imprenditore del mattone, il presidente di successo nel pallone, l'uomo politico. Tutto in un nome: Silvio Berlusconi. A Milano ci sarà una mostra dedicata esclusivamente all'ex proprietario del Milan: si chiamerà "Piano B" e arriverà sotto la Madonnina nel periodo autunnale.

Ad annunciarlo è stato il Gruppo MilanoCard, che curerà l'esposizione, il cui obiettivo è "il racconto di un periodo di storia italiana – dal 1956 al 1993 - attraverso la biografia di un imprenditore".

La mostra - si legge in un comunicato - sarà animata da "immagini, voci, musiche capaci di far rivivere l’avventura iniziale nel mondo del mattone passando poi per le televisioni, la grande distribuzione fino ai trionfi nel calcio".

"Negli ultimi 25 anni siamo stati abituati a sentire parlare solo del Berlusconi politico. Ma prima di essere l’uomo politico che tutti conosciamo, condividendone o meno le posizioni, Berlusconi è stato un imprenditore capace con le sue intuizioni di cambiare il volto dell’Italia. Piano B vuole riproporre la narrazione di questa epica berlusconiana, con tutti i suoi successi e anche le sue contraddizioni - spiegano gli organizzatori della mostra -. Il Berlusconi imprenditore non ha costruito solo grandi aziende per sé, ma ha cambiato lo stile di vita degli italiani. Ha accelerato la modernizzazione del paese in modo anche dirompente, ha introdotto linguaggi e visioni nuove grazie alla leva potente della televisione. Piano B è una narrazione immersiva perché vuole riportare il visitatore nel clima di quei decenni, per fargli rivivere la velocità dei cambiamenti e l’energia nuova immessa nella società italiana".

“Piano B non vuole dare un giudizio storico sul personaggio Berlusconi - assicurano i curatori -, ma riproporre un pezzo di storia che è storia collettiva, nei suoi lati positivi e in quelli negativi. L’avventura imprenditoriale di Berlusconi è frutto di tante intuizioni in anticipo sui tempi ma ha anche le caratteristiche di un sogno che ci ha riguardato e spesso affascinato tutti. Il titolo scelto per la mostra è sinonimo del fatto che Berlusconi, come ogni vero imprenditore, si è sempre tenuto aperto più strade per realizzare i suoi progetti, per realizzare le proprie visioni e affrontare le sfide più complesse. Ma è anche sinonimo dell’alternativa che ha offerto allo sviluppo del Paese".

“Nel 1972 c’è un episodio che crediamo sia fortemente esplicativo di quello che sarebbe stata l’avventura berlusconiana degli anni successivi. Sulla televisione italiana si era aperta una guerra tra partiti e sindacati per decidere su una questione che sarebbe dovuta essere meramente tecnica, si trattava dell’adozione di un nuovo sistema di trasmissione televisivo, Pal, contro quello di minor qualità, Secam, oltre all’introduzione del colore. Ci vollero sei anni per arrivare all’ammodernamento. Questo è forse il male atavico di un Paese stretto tra voglia di progresso e paura dello stesso, dove molto si consuma in posizioni ideologiche e non pratiche. La storia imprenditoriale di Silvio Berlusconi crediamo possa aiutarci ad interrogarci sul passato e sul futuro", il commento della produzione.

Foto - La locandina di Piano B