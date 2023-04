Perché le casse dell'Esselunga sono andate in tilt

Un carrello dietro l'altro. Tutti fermi. Tutti in coda davanti alle casse. È successo all'Esselunga di via Rubattino a Milano nella serata di lunedì 3 aprile. Il motivo? Uno solo: le casse del punto vendita non accettavano pagamenti elettronici, solo contanti.

"Siamo tutti bloccati in fila, perché sono saltati i terminali. Mai vista una cosa del genere", aveva segnalato un lettore a MilanoToday. Code in casse ma anche allo sportello Atm presente nel punto vendita, l'unico modo per saldare quanto messo nel carrello. Non solo, il personale del punto vendita, interpellato dalla nostra testata, avare consigliato di evitarlo per fare la spesa.

Il disservizio, secondo quanto appreso da MilanoToday, sarebbe stato causato da un problema di connessioni a internet del punto vendita. La situazione si è risolta nella serata di lunedì.