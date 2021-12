In moto in ospedale: il sorriso dei bimbi ricoverati (e di medici e infermieri)

Accelerate in corsia, sgommate, il suono dei clacson. E tanti, tantissimi, sorrisi. Giornata speciale quella di lunedì all'ospedale San Carlo di Milano, dove i motociclisti di "No barriers" - un'associazione di volontariato - hanno regalato ai piccoli ricoverati qualche ora di felicità con i loro mezzi.

I ragazzi hanno fatto salire a bordo i bimbi e li hanno portati in giro per l'ospedale. Qualche momento di spensieratezza e felicità anche per medici e infermieri, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione.

"Ogni volta che fai qualcosa per gli altri, pensando solo alla loro felicità, ti senti meglio: e questo alla fine ti riempie il cuore di gioia", hanno raccontato dall'Asst Santi Paolo e Carlo postando le foto della giornata. "È un esperienza che ti può cambiare la vita per sempre. Grazie ai volontari di No Barriers per aver regalato un sorriso ai nostri piccoli pazienti di pediatria".

"E non solo - hanno concluso dalla struttura - perché anche i nostri medici e infermieri ne hanno approfittato".