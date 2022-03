Perché l'Idroscalo di Milano verrà invaso dai biker

Un popolo di biker, centinaia di Harley Davidson, chopper personalizzati e moto di ogni tipo. Sabato 9 aprile all'Idroscalo di Milano torna il moto raduno 'Riding season'.

Durante l'iniziativa, organizzata dal charter italiano Hells Angels MC Milano, nel parco a est di Milano saranno allestiti diversi stand di costruttori e sarà possibile acquistare accessori e assistere a bike show, American car show. Non mancheranno nemmeno musica e street food. Il raduno si presenta come una grande festa aperta gratuitamente a tutti. L’ultima edizione - ricordano gli organizzatori - ha visto partecipare migliaia di moto e oltre 4mila persone, con centinaia di centauri, appassionati, curiosi e turisti che si erano ritrovati a girovagare fra le coloratissime moto, esemplari unici personalizzati con grande passione dai proprietari.

Sabato alle 16 un variopinto gruppo di moto partirà per un giro della città che rappresenterà la vera e propria inaugurazione della stagione motociclistica. In testa al gruppo ci saranno proprio i membri dell’Hells Angels MC Milano, organizzatori dell’evento, che con la loro bandiera con il teschio alato guideranno il gruppo di biker che sfilerà per le vie milanesi. Il corteo tornerà poi all’Idroscalo dove la festa proseguirà fino a sera.

Fra le tante attrazioni presenti all’Idroscalo non mancherà il Globe of Death, ovvero la serie di evoluzioni acrobatiche e spericolate in cui gli stuntmen guidano a velocità sostenuta le moto all'interno di un globo d'acciaio a maglie intrecciate. Ma la principale novità di questa nuova edizione della Riding Season, la 29esima, sarà alle 20 con l’estrazione della grande lotteria: in palio ricchi e ambiti premi fra i quali anche un’Harley Davidson Pan America.