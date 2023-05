Alluvione in Emilia Romagna, Milano invia una maxi motopompa

Personale e mezzi dei vigili del fuoco e protezione civile, ma non solo. Milano stai aiutando i territori dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione anche attraverso mezzi specifici. Nella giornata di domenica 21 maggio il Consorzio Est Ticino Villoresi, ente che gestisce le acque del Naviglio, ha inviato una motopompa Ad Alfonsine (Ravenna).

Il macchinario - una "belva" in grado di spostare 300 litri d'acqua al secondo - è stato inviato insieme al personale del consorzio in grado di metterla in funzione; servirà a ad allontanare le acque dai campi e dalla cittadina allagata. Da via Ariosto hanno precisato che la missione è stata resa possibile anche ai consorzi lombardi Garda Chiese, Terre di Gonzaga e Navarolo.