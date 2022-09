Piace ai lombardi la scatola nera in auto per entrare in Area B a Milano

Sono 15mila le scatole nere denominate Move-in, ideate da Regione Lombardia per ottenere una deroga alle limitazioni alla circolazione imposte ad alcune categorie di veicoli. Sono montate per ora sui veicli diesel fino a Euro 3, già oggetto di limitazioni. Le nuove adesioni sono invece più di 5mila e riguardano gli Euro 4-5 diesel e Euro 2 benzina: consentiranno di accedere all'Area B del Comune di Milano. Gli Euro 4 diesel, dal primo di ottobre, saranno oggetto di limitazioni a livello regionale, sospese per la pandemia covid: se installeranno Move-in, potranno circolare entro una certa soglia chilometrica.

Più in dettaglio, 3.445 scatole nere sono state montate sugli Euro 5 diesel, 932 sugli Euro 4 diesel con Fap. Rispettivamente, non dovranno compiere più di 2mila e più di 1.800 km, mentre la limitazione per i veicoli Euro 2 benzina è di 600 km. "Abbiamo già sottoscritto accordi con il Piemonte, che è operativo da più di un anno, e stiamo lavorando con l'Emilia Romagna. Abbiamo aperto un canale anche con il Veneto per arrivare a un accordo anche con loro, e dalla Spagna vogliono conoscere questo sistema", commenta Matteo Lazzarini, dirigente di Aria Lombardia.