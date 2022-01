Mrs Fairytale, la fiaba nera che rende felici

Quando Mrs Fairytale si accorge che dietro la 'quarta parete' del suo salotto c'è un folto gruppo di chirurghi, ovvero gli spettatori dal volto mascherato di Ffp2, la sua stramba, stramba realtà appare molto più ordinaria di quella distopica che stiamo tutti vivendo da due anni a questa parte. È questo il momento epifanico per eccellenza di Mrs Fairytale, il grandioso spettacolo in scena al Teatro Franco Parenti di Milano, che porta la firma di un Filippo Timi straordinariamente divertente, in scena con un bravissimo Emiliano Coltorti.

Così, quando questa casalinga americana degli anni '50 (la protagonista del cult 'Favola' 10 anni dopo) si sporge verso il pubblico rompendo per un istante l'incantesimo della finzione, non ci appaiono più tanto surreali le creature che vivono attraverso i suoi racconti, dai coccodrilli dell'Alabama affamati di cosce tornite di giovanotti prestanti ai bufali dipendenti dalla Coca-Cola e in perenne fuga dal Montana. Perché l'altalena impazzita che oscilla tra frenetica eccitazione e disperazione cieca ha il suo fulcro centrale in un dramma tutt'altro che sconosciuto. È la solitudine a spingere Mrs. Fairytale a parlare senza sosta con Lady, la sua barboncina impagliata, è la solitudine che la spinge a ballare immaginando di farlo insieme a qualcun altro fuori dalle mura della sua casa. Ed è ancora quella solitudine che ha ucciso ogni sua aspettativa sul futuro a farle premere il grilletto del fucile che punta contro se stessa.

Lasciata dal marito la notte di capodanno, questa casalinga tutta corpetti, tacchi a spillo e belletto riflette sul su presente e passato tra divani incellofanati come la sua esistenza non vissuta e folli, esilaranti digressioni. La signora Fairytale (in inglese, fiaba), come tutte le storie quando esce dal perimetro delle sue pagine - che nel suo caso coincidono con le pareti del suo salotto rosa confetto - scompare, non esiste più. È lei stessa a confessarlo. "Vorrei uscire e dire la mia, ma quando sono fuori mi smaterializzo". Invisibile fuori lei, invisibile dentro lui, ovvero il super eroe (anche lui avvolto nella plastica) che vive nella sua casa, senza che lei lo sappia e che di tanto in tanto le prepara il tè o le massaggia i piedi mentre dorme. Due invisibili, due supereroi, entrambi in costante lotta con una realtà posticcia da cui vorrebbero uscire. Almeno per Mrs Fairytale, però, pare non esserci catarsi. Come in un racconto kunderiano, nemmeno la morte riesce a mettere la parola 'fine' al suo incubo quotidiano. Quanto al nostro di spettatori, quello pandemico, per l'intera durata dello spettacolo è garantito il sollievo di dimenticarsene come se non fosse mai esistito.