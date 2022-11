Perché c'era una mucca all'aeroporto di Malpensa

A volte accade che si debbano sdoganare delle cose particolari. Oppure, come in questo caso, animali. E' successo all'area cargo dell'aerporto Malpensa nei giorni scorsi, ad opera dei funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli e dagli enti preposti. Ad essere sdoganata è stata la mucca "Molly", arrivata in aereo dal Regno Unito.

Molly è stata importata per la riproduzione della razza Frisona, grazie alla relativa certificazione genealogica. L'esemplare, che pesa 685 chili ed è di pura razza Holstein, è destinato ad una azienda agricola della provincia di Mantova. Parteciperà, tra l'altro, alla Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona.

Le operazioni di sdoganamento sono state svolte negli spazi aeroportuali presso il luogo in cui stazionano gli aerei, al fine di evitare ulteriori stress al bovino.