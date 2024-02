Multato per avere riempito la buca, ma per il giudice "ha agito per necessità" e non dovrà pagare

Non avrebbe dovuto ricevere una multa perché ha agito in una situazione di urgenza e necessità, e non per contravvenire al codice della strada, l'uomo di Barlassina che, a primavera del 2023, riempì di bitume una buca nella sua città dopo avere più volte segnalato, invano, l'esistenza di quella situazione di pericolo, e fu multato per 882 euro dalla polizia locale. Lo scrive il giudice di pace di Monza nella sentenza con cui, il 6 febbraio, ha annullato la multa, contro cui l'uomo aveva presentato ricorso.

Diversi i rilievi del togato alla contravvenzione. Il primo, come detto, è l'errore nell'orario, che già da solo rende nullo il verbale per vizio di forma. Poi non risulterebbe violato l'articolo 21 del codice della strada (primo e quarto comma), per assenza del trasgressore al momento della contestazione e perché l'intervento era già stato eseguito. Intervento che, secondo la polizia locale, sarebbe stato meritevole di multa perché privo dell'autorizzazione.

Ma soprattutto, il giudice di pace ha riconosciuto la buona fede dell'uomo ("difetto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa") e l'urgenza dell'intervento, con o senza autorizzazione, per lo "stato di necessità", che determina la "non punibilità della violazione amministrativa".

Solidarietà

Il Comune di Barlassina è stato condannato a pagare le spese legali per 343 euro. E lui, Claudio Trenta, ora canta vittoria. Aveva sempre detto di sentirsi con la coscienza a posto e il giudice gli ha dato ragione. L'uomo aveva ricevuto tanta solidarietà: per esempio dalla concittadina e avvocata Mariella Casartelli, che lo ha assistito gratuitamente, ma anche dall'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, che si era recato a Barlassina per consegnare all'uomo un assegno da 882 euro, nel caso in cui il giudice di pace avesse respinto il ricorso. Intanto, Trenta sta preparandosi a correre per le elezioni comunali a Barlassina con una sua lista civica.