Milano, pugno duro dei ghisa: 473 multe alle auto in una sola sera

Sanzioni su sanzioni. Pugno duro della polizia locale di Milano, che giovedì sera ha multato quasi 500 auto in zona San Siro, dove era in programma il concerto di Tiziano Ferro. Con il ritorno degli eventi tra lo stadio e l'Ippodromo, nel quartiere è tornata l'emergenza parcheggi - con macchine lasciate praticamente ovunque - e i ghisa hanno voluto chiarire da subito che non saranno tollerate infrazioni.

"Ieri primo concerto della stagione estiva. Sono un'offerta importante di musica e divertimento, per giovani e meno giovani. Ma lo chiedo a tutti: rispettate le regole e rispettate chi abita in quei quartieri", ha scritto venerdì pomeriggio sui suoi social l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli. "Per questo ad esempio usate i mezzi pubblici, la metropolitana. E se usate l'auto, parcheggiatela nei parcheggi autorizzati, anche quelli dell'Atm collegati con la metro, non sul verde o nei posti per i residenti. Noi vigileremo sempre", ha assicurato l'esponente della giunta Sala.

"Ieri ad esempio in campo polizia locale e ausiliari Atm della sosta, oltre al lavoro delle Gev". Il risultato: "473 multe per sosta vietata, di cui 151 a chi ha usato i parcheggi dei residenti, 107 per auto parcheggiate sul verde, come fra gli alberi di via Diomede. Noi - ha concluso Granneli - saremo lì tutti i pomeriggi e le sere dei concerti. Seguite le regole, è meglio, vi divertirete di più".

Già alla fine dello scorso anno, quando all'Allianz cloud era andato in scena un evento di padel, si era vissuta una situazione simile, con quasi 100 sanzioni staccate in una sola sera. E l'emergenza parcheggi legata ai grandi eventi, evidentemente, non è una questione nuova. La scorsa estate sempre il Municipio 8 aveva sollevato il problema dopo i tanti concerti all'ippodromo che avevano "regalato" al quartiere macchine parcheggiate in ogni angolo, aree verdi comprese. La situazione quest'anno non sembra essere cambiata, ma dal comune