Macchine e scooter che invadono le piste ciclabili: a Milano oltre 2.800 multe in un anno

Milano dichiara guerra agli "incivili" delle ciclabili. Sotto la Madonnina, nell'ultimo anno, la polizia locale ha staccato 2.851 multe per violazioni del codice della strada sulle "bike lane". A renderlo noto, martedì pomeriggio, è stato il vicesindaco e assessore alla sicurezza, Anna Scavuzzo, che in consiglio comunale ha fornito i numeri.

"Il totale delle violazioni al codice della strada che sono state accertate su tutte le piste ciclabili nell'anno 2019-2020 risulta essere in totale 2.851", ha spiegato la numero due di palazzo Marino. Due le infrazioni più ricorrenti: "La sosta allo sbocco della pista" - punita con oltre 2.200 contravvenzioni - e "i veicoli che circolano sulla pista ciclabile", con 277 sanzioni negli ultimi 12 mesi a sanzionare, soprattutto, i motorini.

Sulla pista ciclabile di corso Venezia, ad esempio, "sono state 58 le violazioni, in massima parte per soste vietate perché i veicoli, ciclomotori o auto per la maggioranza, erano su pista ciclabile", ha proseguito la Scavuzzo. E ancora: "In corso Buenos Aires sono state 394 le violazioni, di queste 375 erano per sosta vietata cioè auto parcheggiate sulla pista ciclabile". Stessa storia in viale Monza: "Sono state 16 le multe. E anche in questo caso - ha concluso l'assessore alla sicurezza - 11 per sosta vietata sulla pista e 4 sul passaggio per accedere alla pista".