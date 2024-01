Il comune di Milano "sta perdendo milioni di euro di multe"

Multa sì, multa no. Sembra che il comune di Milano stia perdendo i soldi - tanti soldi - di alcune contravvenzioni stradali che sarebbero state notificate in ritardo ai trasgressori. "Da alcune informazioni trapelate abbiamo saputo" che palazzo Marino "ha notificato fuori tempo massimo dei verbali d'infrazione al codice della strada, rilevate da telecamere di Area B, Area C, di accesso alle ZTL e altre", ha denunciato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia.

La cifra che il comune starebbe perdendo si aggira sui "milioni di euro", anche se "oggi l'amministrazione comunale non è in grado di quantificare" il danno. Una "bella notizia per i milanesi trasgressori, ma che ci lascia perplessi sulle modalità di comunicazione col cittadino, oltre a un ingente buco nelle risorse incamerate che avrebbero potuto essere impiegate, ad esempio, in interventi di messa in sicurezza di incroci o più in generale di sicurezza stradale", ha proseguito il politico forzista.

"L'assessore Granelli ci ha risposto che sono in corso degli accertamenti, ma queste falle di gestione non possono rimanere impunite. Evidentemente qualcosa nella polizia locale non va come dovrebbe. Bene fanno i lavoratori a lamentarsi e a scioperare, speriamo che il superconsulente Gabrielli - ha concluso De Chirico - riesca a mettere mano nel processo di efficientamento e di razionalizzazione del corpo".