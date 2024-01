3.800 auto al giorno in sosta selvaggia a Milano (in soli due quartieri)

Macchine parcheggiate sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, sulle piste ciclabili, oltre che sui parterre alberati e in doppia fila. Non esistono numeri ufficiali sulle automobili in sosta irregolare a Milano, tuttavia l’associazione "Sai che puoi?" Ha fatto un esperimento: ha mappato tutti i veicoli in sosta irregolare in due quartieri di Milano. Risultato? Sono state trovate 3.783 vetture posteggiate dove non dovrebbero.

L’esperimento, più nel dettaglio, ha riguardato Dergano (17 dicembre) e Città Studi (16 gennaio), per un totale di 42 chilometri e 138 strade mappate, praticamente il 2% della città. Sono stati registrati tutti i veicoli in sosta vietata: 1.344 erano in divieto di sosta sulla carreggiata (incroci, strisce pedonali, eccetera), 1.048 sul marciapiede e 1.391 sui parterre alberati.

Non parcheggi creativi, ma sosta selvaggia. Posteggi potenzialmente pericolosi dato che le auto in sosta fuori dagli spazi consentiti spesso riducono la visibilità agli incroci e agli attraversamenti. Non solo, in determinate situazioni costringono a manovre pericolose gli altri utenti della strada.

Molto spesso il parcheggio irregolare viene giustificato con "la cronica assenza di parcheggio a Milano", ma una precedente analisi sulla sosta regolare a Milano - svolta da Sai che puoi insieme a Clean Cities a giugno 2023 - aveva dimostrato come Milano abbia in realtà 22 parcheggi in strada per 100 abitanti, più del triplo di Parigi (6) e Barcellona (7). "A Milano quindi non mancano i parcheggi, ma al contrario è l’eccessiva disponibilità (con stalli regolari e irregolari) che stimola un uso eccessivo dell’auto - hanno spiegato gli attivisti -. La conseguenza principale è una rete stradale più congestionata, a svantaggio di chi ha reale necessità di utilizzare l’auto per motivi di lavoro o salute. Altra grave problematica tutta milanese è la concessione di 400mila pass sosta residenti a fronte di un numero totale inferiore di stalli di sosta esistenti in strada, che in città sono solo 297mila".

Parcheggiare sui parterre alberati, inoltre, crea anche danni agli alberi. "È scientificamente dimostrato – scrive Sai che puoi? – come la sosta continua di una massa di migliaia di chilogrammi danneggi irrimediabilmente la forza e la stabilità dell’apparato radicale degli alberi della nostra città, rendendoli più fragili e di conseguenza anche più a rischio di subire profondi danni durante gli eventi meteorologici estremi".

Non da ultimo c’è un "danno erariale e mancato introito di risorse pubbliche: nelle serate di mappatura le attiviste e gli attivisti non hanno incontrato alcun vigile o ausiliario della sosta intento a sanzionare le migliaia di infrazioni commesse. È stato calcolato che l’introito dovuto per la casse comunali poteva arrivare fino al milione di euro. In una sola sera, nel 2 per cento di vie della città".