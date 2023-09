Gli studenti del Manzoni protestano contro le multe per chi fuma

Protesta 'scenografica' al cortile del Liceo classico Manzoni di Milano, in via Orazio (zona Sant'Ambrogio), sabato mattina, per protestare contro le multe arrivate ad alcuni studenti sorpresi a fumare nei locali scolastici. Il collettivo politico del Manzoni ha organizzato un flash mob in cortile, deciso durante un'assemblea venerdì.

Gli studenti hanno acceso fumogeni rossi coperti da ombrelli di tanti colori per rivendicare la possibilità (definita "sacrosanta") di fumare in cortile, e anche per protestare contro i metodi "da sbirri" (le multe, appunto) che, a loro dire, lungi dall'insegnare a smettere di fumare, inducono a farlo di nascosto.

Cosa dice la legge

In realtà, dall'inizio degli anni Duemila è vietato fumare (per tutti: maggiorenni e minorenni) in qualunque luogo pertinente alle scuole italiane, compresi i cortili e gli spazi aperti. E sono previste multe (salate) per i trasgressori. Non sembrano quindi esserci possibilità di introdurre un "fumo libero" nel cortile del Manzoni. Ma può darsi che venga individuato uno spazio apposito per tutti coloro che desiderano fumare.