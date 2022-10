A Milano si fanno più multe: +25% in un anno

A Milano è cresciuto il numero di multe. Letteralmente. Tra settembre 2021 e agosto 2022 gli agenti della polizia locale hanno staccato 2.452.900 multe, il 25% in più rispetto alle 1.960.000 che erano state emesse da settembre 2020 ad agosto 2021, dato influenzato dalla minore circolazione causata dalla pandemia. I dati sono stati resi noti nella mattinata di martedì 4 ottobre dal comandante della polizia locale di Milano, Marco Ciacci, in occasione della celebrazioni per i 162 anni del corpo.

Praticamente a Milano, stando ai numeri, vengono multate oltre 7mila auto al giorno. "Gli incidenti sono stati circa 10.600 tra il settembre 2021 e l'agosto 2022 - ha proseguito il capo dei ghisa -. Mi preme ricordare il lavoro di indagine necessario per rintracciare i responsabili delle omissioni di soccorso. Anche quest'anno i responsabili sono stati individuati in oltre il 90% dei casi".

Ciacci ha inoltre precisato che "sono state oltre 4.800 le persone denunciate dagli agenti del nucleo reati predatori e del nucleo tutela trasporto pubblico e 643 gli ordini di allontanamento. La polizia locale ha ritirato dal mercato un milione di pezzi di merci pericolose. Sono stati, invece, 16.650 i controlli effettuati sul rispetto delle norme di esserci commerciali e pubblici esercizi, con quasi 4 mila sanzioni, 644 delle quali sulle norme Cosap, che regolano l'occupazione del suolo pubblico come marciapiedi, piazze, strade".