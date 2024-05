Milano è la città che guadagna di più con le multe: 147 mln, 108 euro a testa

Solo nel 2023 Milano ha incassato oltre 147 milioni di euro in multe ai privati, affermandosi così come il comune capoluogo di provincia della Lombardia con il più alto numero di sanzioni stradali, salendo sul podio anche a livello nazionale. È quanto emerso da un'analisi realizzata da Facile.it utilizzando i dati del Siope. Lo scorso anno le grandi città della Lombardia hanno incassato in totale quasi 194 milioni di euro. Seguono il capoluogo meneghino Brescia e Bergamo che hanno 'raccolto' rispettivamente 12,4 milioni e 7,5 milioni di euro per violazioni del Codice della strada.

Sebbene non tutte le multe vengano inflitte a residenti, dall'analisi emerge che la classifica cambia leggermente se si considera il valore di sanzione pro capite. Cambiamenti che, però, non smuovono dal primo posto Milano. Il capoluogo lombardo, con sanzione pro capite pari a 108 euro, continua a mantenere la sua prima posizione. Seguono Pavia, Mantova, Como, Brescia e Bergamo. A cascata tutte le altre città. Chiudono la classifica Monza, 28 euro, e Lodi con soli 11 euro.

Comune Totale proventi multe Rapporto proventi/residenti Milano 147.005.625,00 € 108,00 € Brescia 12.480.210,00 € 63,00 € Bergamo 7.562.416,00 € 63,00 € Pavia 6.383.312,00 € 90,00 € Como 5.456.143,00 € 65,00 € Mantova 3.550.828,00 € 73,00 € Monza 3.444.768,00 € 28,00 € Varese 2.800.723,00 € 36,00 € Cremona 2.246.145,00 € 32,00 € Lecco 1.713.919,00 € 36,00 € Sondrio 652.784,00 € 31,00 € Lodi 490.433,00 € 11,00 €

(Fonte: analisi Facile.it su dati Siope aggiornati al 15 febbraio 2024)

Il raid 'Sai che puoi?'

Nella serata di giovedì 16 maggio l'associazione 'Sai che puoi?' ha organizzato una 'spedizione' per setacciare palmo a palmo la città in cerca di auto parcheggiate in divieto di sosta. Nel giro di poche ore, controllando tutte le 3.800 vie di Milano, i volontari hanno trovato e fotografato decine di migliaia di macchine in sosta vietata. L'associazione ha spiegato a MilanoToday che a breve i dati completi verranno resi noti. L'obiettivo è far luce su un problema che è quello del 'parcheggio selvaggio' chiedendo al Comune interventi concreti.