Così può pagare le multe anche chi non è proprietario del veicolo

Anche chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha l'utilizzo può registrarne la targa sulla app del Fascicolo del Cittadino e pagare una multa con pochi clic evitando le spese postali di notifica. Grazie allo sviluppo del servizio digitale realizzato dagli uffici tecnici del Comune di Milano, da qualche giorno è ancora più semplice pagare una sanzione direttamente dal cellulare evitando le spese di spedizione; è stata poi ampliata la platea degli utenti consentendo anche a chi non possiede un veicolo - ma guida un mezzo intestato a un familiare, a noleggio, in leasing, aziendale, eccetera - di avere accesso ai servizi della app del Fascicolo del Cittadino. Lo sottolinea una nota di Palazzo Marino.

Per usufruire del servizio è necessario registrare la targa del veicolo immatricolato in Italia nella app Fascicolo del Cittadino. Per accedere alla app in tutta sicurezza è necessario usare le proprie credenziali Spid o Cie. Per essere avvisati in caso di multa è anche necessario autorizzare la app a inviare la notifica sul cellulare. Tramite la app, previa registrazione della targa, è quindi possibile visualizzare l’infrazione per la quale è arrivata una notifica, pagarla entro cinque giorni ed evitare così le spese postali di invio al proprio indirizzo postale. Da settembre 2021 sono 260mila i cittadini e le cittadine che hanno registrato la targa del veicolo, sono stati recapitati circa 330mila avvisi d'infrazione e di questi 250mila sono stati pagati tramite la app. Per chi non vuole scaricare la app nulla cambia: riceverà comunque la multa a casa, come sempre, e potrà pagarla entro cinque giorni con lo sconto previsto del 30% ma con l'aggiunta delle spese di notifica.

Attualmente le multe notificate via app sono quelle riguardanti il divieto di sosta che non prevedono decurtazione di punti dalla patente. I tecnici sono al lavoro per allargare progressivamente il servizio ad altre tipologie di infrazioni. Sul sito web del Comune di Milano è possibile scaricare tutte le informazioni: Multe e sanzioni - Comune di Milano. Nelle ultime settimane, sulla base di una media giornaliera di 3.100 infrazioni rilevate per sosta, sono stati consegnati circa mille avvisi di infrazione (ADI) al giorno su app e di questi circa il 75% sono stati pagati direttamente dal cellulare dopo poche ore, segno che la nuova modalità viene sempre più utilizzata.