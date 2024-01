Abbandonare rifiuti per strada costerà carissimo: nuova maxi multa

Fino a 10mila euro di multa per chi abbandona i rifiuti per strada. Buttare scarti e spazzatura nei luoghi pubblici costerà ancora più caro. Con la Legge 137/2023 è stato modificato l'articolo 255 del Testo unico ambientale: ora la multa prevista per gli incivili va da mille a 10mila euro e può essere aumentata fino al doppio nel caso di rifiuti pericolosi. Una scelta salutata con gaudio dalla sindaca di Bareggio, Linda Colombo, che da tempo ha dichiarato 'guerra' a chi si è reso protagonista di atteggiamenti del genere.

L'abbandono di rifiuti non sarà più un illecito amministrativo, ma penale. Pertanto, chi venisse individuato, dovrà comparire in Tribunale. "La procedura sanzionatoria - spiega il Comandante della polizia locale di Bareggio, Riccardo Milianti - è ancora più severa per gli abbandoni effettuati in aree paesaggistiche protette, come ad esempio il Parco Agricolo Sud Milano, nel quale rientra buona parte del territorio di Bareggio, o la riserva naturalistica del Fontanile Nuovo".

L'Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha accolto con soddisfazione l'inasprimento della pena: "Con la modifica della legge, la nostra azione su questo problema diventa più incisiva e ci permette di intervenire con forza nel persuadere chi viola le norme - afferma il vicesindaco Roberto Lonati -. Da parte nostra continueremo nell'opera di educazione ambientale nelle nostre scuole e nell'attività di repressione. A Bareggio, è bene che tutti lo sappiano, chi abbandona i rifiuti sarà perseguito con il massimo delle pene consentite".