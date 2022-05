A Milano ci saranno 30 nuove telecamere per controllare chi passa col rosso

Sono otto le telecamere già posizionate per controllare il passaggio di automobili col semaforo rosso a Milano, ma la notizia è che ne stanno arrivando altre trenta. Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla sicurezza e polizia locale, alla commissione che si è svolta online tra i consiglieri comunali, martedì 24 maggio. Snocciolando i dati, l'assessore ha parlato di 10 mila persone ferite all'anno per 8 mila incidenti con feriti. Sono dati del 2019, pre pandemia.

In parallelo, la polizia locale ha ripreso a fare multe. Non che prima avesse smesso, ma, durante la pandemia covid, il calo è stato fisiologico. Da un lato perché erano in circolazione meno auto, dall'altro per la sospensione (durata molto tempo) delle strisce blu. Nel 2022 si prevedono entrate per 240 milioni di euro su questo fronte, rispetto al consuntivo 2021 di 147 milioni. Granelli ha tenuto a sottolineare che il dato di quest'anno torna in linea con quelli pre-pandemici: nel 2019 il comune di Milano aveva incassato 271 milioni, nel 2020 appena 132 milioni. Tra lockdown e sospensioni di strisce blu, evidentemente la cifra era 'crollata'.

L'assessore ha però smentito di voler semplicemente fare 'cassa' con le multe aggiungendo le trenta nuove telecamere (quattro saranno attive in autunno). Ed ha sottolineato, come si diceva all'inizio, il dato dei feriti. Ma Granelli ha parlato anche delle telecamere di Area B, ormai tutte installate, e delle zone a traffico limitato, da quella già attiva di piazza Sant'Agostino a quelle in divenire, all'Isola e a San Siro.

Le telecamere già attive per il passaggio col rosso

Ma dove si trovano le telecamere già attive per controllare chi transita con il semaforo rosso? Le localizzazioni sono ormai note ai milanesi, comunque eccole: Certosa-Monte Ceneri, Mac Mahon-Monte Ceneri, Serra-Scarampo, Marche-Taramelli, Zara-Marche, Testi-Ca' Granda, Indipendenza-Bronzetti e Sforza-Vittoria.