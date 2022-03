Il piano di Trenord per intercettare i passeggeri senza biglietto

Intercettare, fermare e multare chi è senza biglietto prima che possa mettere piede sul treno. È questo il nuovo obiettivo di Trenord che negli ultimi mesi ha intensificato i controlli nelle stazioni di Milano e della Lombardia.

Il piano è stato messo a punto per prevenire episodi spiacevoli mentre i treni sono in movimento, quando risulta più difficile intervenire. "Il 95% dei problemi di sicurezza in treno è causato da persone salite senza titolo di viaggio e dalla stessa categoria di passeggeri ha origine l’80% degli alterchi che sfociano in aggressioni fisiche e verbali", puntualizzano dalla società di Piazza Cadorna. Nel solo 2021 sono state 8.558 le segnalazioni relative a intemperanze, minacce, aggressioni, furti e atti vandalici lungo le linee e i convogli regionali di un sistema che ogni giorno mette in programma 2.174 corse e trasporta 461mila persone.

Da quando sono scattati i controlli nelle stazioni (luglio 2021) i controllori hanno intercettato e multato 16mila persone sulle banchine. I cosiddetti portoghesi sono stati allontanati impedendone la salita a bordo o sono stati messi nella condizione di comprare il biglietto (pagando il sovrapprezzo).

Nei giorni scorsi, inoltre, l'azienda ha deciso di aumentare il numero di controllori nelle stazioni mettendo in campo altri 38 operatori (il numero è salito dai 65 del luglio 2022 a 103 del 1° marzo). Il personale, nel dettaglio, è attivo nelle tre stazioni milanesi di Porta Garibaldi, Cadorna e Bovisa più quelle di Varese, Lecco, Brescia, Pavia e Cremona. Proprio quest'ultima si è aggiunta nelle ultime settimane.

"Già nella prima fase, tenendo come base le 7 stazioni situate in punti nevralgici del sistema ferroviario lombardo – fanno sapere sempre dall’azienda dei treni regionali –, il progetto ha visto le squadre di Trenord raggiungere in tutto 83 stazioni in Lombardia e altre 9 nelle regioni limitrofe. Complessivamente sono stati oltre 1.100 i servizi svolti nella provincia di Milano, 321 in quella di Varese, 226 a Pavia, 211 a Brescia, 203 a Lecco, ai quali si aggiungono presìdi straordinari nelle altre aree della Lombardia o in stazioni fuori regione raggiunte dalle corse Trenord, come Verona, Alessandria, Novara, Vercelli, Piacenza".