Municipio 7 contro prefettura e comune: no alla preghiera dei musulmani in via Novara

Il Municipio 7 di Milano si oppone alla scelta del parcheggio 'Trenno' di via Novara, a Figino, oggi centro tamponi e vaccini covid, come sede provvisoria dello spazio di preghiera per musulmani che dovrà traslocare dall'ex Palasharp a Lampugnano entro il 31 marzo 2022 per far posto ai lavori del nuovo palazzo dello sport. Il parcheggio era stato indicato dalla prefettura milanese e comunicata dalla vice sindaca di Palazzo Marino Anna Scavuzzo, assessora all'istruzione con delega al dialogo religioso. Anche nel 2018 il Comune di Milano aveva provato ad inserire l'area tra quelle per le 'attrezzature religiose' trovando parere contrario nel Municipio.

Lo scontro delle mozioni

Come da previsioni, giovedì 20 gennaio il consiglio municipale ha approvato a larga maggioranza una mozione, presentata dal centrosinistra al governo, contraria alla ricollocazione in via Novara. Il primo firmatario è Manuel Sciurba (Pd, vice presidente del Municipio 7). Le altre firme: l'intera giunta municipale (Silvia Fossati, presidente, dei Riformisti per Sala; Roberta Lamberto, Pd, assessora a politiche sociali, mobilità e sviluppo economico; Erica Soana, Europa Verde, assessora a scuola, ambiente e partecipazione), e poi i capigruppo di maggioranza: Mario Iannicelli (Pd), Ilaria Villa (Lista Sala), Andrea Giorcelli (Europa Verde) e Davide Varrà (Riformisti per Sala).

Nella stessa seduta è stata invece respinta la mozione del centrodestra, affine nella richiesta (cercare un altro posto per lo spazio di preghiera) ma diversa nelle motivazioni alla base. "Il centrosinistra del Municipio 7 si allea alla nostra posizione, dissociandosi dalla volontà del sindaco e della sua giunta. Adesso vedremo se effettivamente il sindaco Belle Sala ascolterà la richiesta sia del centrodestra che del centrosinistra del Municipio 7, o sarà l'ennesima scelta calata dall'alto a discapito dei cittadini", commenta Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia.

Nelle giornate precedenti, qualche scintilla tra i due schieramenti. Fallito in particolare il tentativo del centrosinistra di portare al voto un'unica mozione firmata da tutti i partiti: Forza Italia non ha voluto ritirare la sua.

"Si trovi un luogo permanente e dignitoso"

"Chiediamo al Comune maggiore impegno per garantire a ciascuna comunità religiosa un luogo di culto permanente e dignitoso", sottolinea la maggioranza del Municipio in una nota, affermando che l'area individuata dalla prefettura, e non osteggiata finora da Palazzo Marino e dalla vice sindaca Scavuzzo, è "isolata e poco collegata dai mezzi pubblici". Si tratta dello spazio oggi utilizzato come hub vaccinale e centro tamponi covid, quasi al confine con Settimo Milanese, raggiunto soltanto dalla linea 80 di Atm.

"Vogliamo collaborare con l’amministrazione per trovare insieme soluzioni migliori. Lungi da noi la sindrome Not in my backyard. Auspichiamo semplicemente che si trovi per questa comunità una sede definitiva o quantomeno una sede facilmente raggiungibile", aveva dichiarato la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati prima della votazione.

Nella mozione, il Municipio 7 chiede anzitutto che, fino alla durata dell'emergenza pandemica, l'area non venga utilizzata per altri scopi rispetto alla somministrazione dei vaccini e all'effettuazione dei tamponi e, dopo, si preveda piuttosto di destinarla a parcheggio d'interscambio, anche in vista del possibile prolungamento della M5 fino a Settimo. Le altre richieste: cercare un luogo più adatto per lo spazio di preghiera e impegnarsi affinché "a ogni comunità religiosa presente sul territorio possa essere garantito un luogo di culto adeguato e permanente".