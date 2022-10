Angelina Jolie con le cicatrici: il murale per la giornata contro il cancro

L'attrice Angelina Jolie con le cicatrici della mastectomia: è il soggetto di un murale intitolato 'Love Yourself', apparso mercoledì mattina a Milano in piazza San Babila in occasione della giornata mondiale per la lotta al cancro al seno. L'autore dell'opera è lo street artist Alexsandro Palombo.

Il messaggio del murale è quello di celebrare la forza delle donne e, al contempo, mostrare le cicatrici in modo che nessuna se ne vergogni. Nel 2015 l'artista aveva già realizzato una serie di opere, 'Survivor', ritraendo le eroine dei cartoni animati come sopravvissute al cancro al seno. Tra queste Biancaneve, Ariel, Jasmine e Tiana, ma anche Marge Simpson, che Palombo aveva ritratto in un murale davanti al consolato iraniano nelle scorse settimane mentre si tagliava una ciocca di capelli.

Per la cronaca, quel murale era stato rimosso, ma Palombo ne aveva poi disegnato un altro, questa volta col dito medio alzato.