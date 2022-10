Il murale per gli antifascisti a cent'anni dalla marcia su Roma

A cent'anni dalla marcia su Roma, che sengò l'avvio del fascismo al potere, è stata inaugurata a Milano, in via Plezzo (Udine-Casoretto), un'opera d'arte pubblica dedicata a sette personalità perseguitate dal fascismo. Il murale, uno dei più grandi di Milano, è stato dipinto sulla facciata di un palazzo degli anni '60, sede di Poste italiane, da parte del collettivo artistico Orticanoodles, insieme all'associazione OrMe, ad Anppia e a Poste e Comune di Milano.

I volti rappresentati sono quelli dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, del presidente dell'Assemblea costituente Umberto Terracini, della partigiana Teresa Noce, della senatrice a vita Camilla Ravera, del sindacalista e parlamentare Giusppe Di Vittorio, della più giovane rappresentante nell'Assemblea costituente Teresa Mattei e di Altiero Spinelli, uno dei 'padri fondatori' dell'Unione europea.

La cerimonia d'inaugurazione del murale si è svolta sabato mattina. Vi hanno partecipato, tra le autorità, la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo, l'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi e la presidente del Municipio 3 Caterina Antola. "L'Ortica è un quartiere storico", ha detto Scavuzzo, "dove la memoria delle persone e delle battaglie che l'hanno resa libera e democratica non è certo andata perduta. Anche la riqualificazione di numerosi luoghi iconici, come la piazza davanti al Santuario della Madonna delle Grazie, ha guardato al passato con un progetto che vuole restituirli ai cittadini come luoghi di socialità. L'Ortica però ha insegnato anche ad altri quartieri a vivere la memoria. Oggi siamo poco più a nord, al Casoretto, nell'anniversario della Marcia su Roma inauguriamo un murale che ritrae sette italiani che hanno contrastato e vinto ciò che nacque da quell'evento e che rappresenta per Milano una nuova e forte testimonianza della sua identità antifascista".

"Un quartiere museo. Così è stato definito l'Ortica grazie ai murales realizzati in questi ultimi anni sui muri delle case", ha dichiarato Sacchi: "Disegni che raccontano di vite e di ideali, che mandano messaggi e fissano testimonianze di una città che conserva la sua memoria e che rilancia, attraverso una innovativa e straordinaria narrazione urbana, il suo ruolo di laboratorio creativo. I murales realizzati all'Ortica rappresentano un nuovo patrimonio artistico. Oggi inauguriamo quest’opera, a cento anni dalla marcia su Roma, per sottolineare quanto Milano fino ad oggi abbia detto e fatto per contrastare il fascismo, con le due donne e i suoi uomini migliori".

Veduta del murale dall'alto (foto OrMe)