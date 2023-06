È stato cancellato il murale dedicato a Silvio Berlusconi

Era stato disegnato nella notte tra lunedì e martedì 27 giugno, ieri era stato vandalizzato. E oggi è stato cancellato. Non esiste più il murale dedicato a Silvio Berlusconi tracciato in via Volturno a Milano (zona Isola), realizzato da Alexsandro Palombo a pochi metri dalla casa d'infanzia dell'ex premier. Il dipinto, realizzato senza le necessarie autorizzazioni, è stato rimosso da addetti al decoro urbano.

L'opera - "Self made Man" - ritraeva Berlusconi in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell’azzurro, in una mano un secchiello con della colla e la scritta self made man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo "Via Silvio Berlusconi 1936-2023".

Mercoledì, sul murale di fianco alla scritta "Self-Made Man", era apparsa la frase "Con l'aiuto della 'Ndrangheta". Sulla targa toponomastica sotto Via Silvio Berlusconi, invece, era stato scritto "Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p...." Si trattava di frasi offensive e ingiuriose che erano state prontamente cancellate.