Riappare il murale di Silvio Berlusconi: e questa volta fa le corna

Di nuovo lì. È stato ridisegnato in via Volturno, a due passi dalla sua casa di infanzia, il murale dedicato a Silvio Berlusconi da aleXsandro Palombo, lo stesso artista che nei giorni immediatamente successivi alla morte dell'ex premier aveva deciso di trasformare la strada in via Silvio Berlusconi prima che qualcuno - non è ancora chiaro chi - cancellasse l'opera.

"Silvio Berlusconi Self Made-Man is back", hanno annunciato dall'entourage dell'artista. "Questa mattina nel quartiere Isola in via Volturno 34 a Milano è riapparso il cavaliere Silvio Berlusconi in una nuova versione dell’opera pop dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo che era stata rimossa la scorsa settimana in meno di 48 ore", si legge in una nota. Nel disegno, Berlusconi, sempre con l'elegante abito blu accompagnato dalla sua immancabile cravatta a pois, ha in una mano il pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l'indicazione del luogo “Via Silvio Berlusconi 1936-2023” e con l'altra mano fà il gesto delle corna, lo stesso che fece durante un vertice Ue del 2022.



“Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio", ha dichiarato aleXsandro Palombo.