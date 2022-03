Milano, il murale "mangia smog" dello street artist Breveglieri

Nasce, nell’area giochi Cesare Pagani a Dergano, in via Brivio, Cyberpunk Parrot, il murale mangia-smog ideato nell’ambito del contest creativo del progetto educativo '1, 2, 3…Respira!'. “Il Comune - commenta Elena Grandi, assessora all’ambiente - ha da poco approvato il Piano Aria Clima, uno strumento a tutela della salute e dell’ambiente, finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e ad affrontare l’emergenza climatica attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica sino al 45% entro il 2030. Una risposta concreta per migliorare il benessere di chi vive nella nostra città".

"Oggi siamo qui a Dergano e questo è un esempio di come la ripartenza possa passare anche dalla riqualificazione di spazi a misura di ragazzi, con un nuovo elemento di arredo urbano che esprime attenzione estetica e sensibilità ambientale. Siamo molto felici di donare ai cittadini un murale come questo che ci ricorderà, passando di qui, come sia fondamentale la collaborazione tra amministrazione, imprese e singoli cittadini per realizzare insieme una Milano sempre più attenta alla qualità dell'aria e all'ambiente", aggiunge Grandi.

Il murale è stato realizzato da Alessandro Breveglieri, giovane street artist che ha scomposto il ritratto di un pappagallo inframmezzandolo con una maschera antigas, prendendo spunto dai soggetti scelti dalla classe vincitrice del contest di '1,2,3… Respira!' che ha coinvolto gli studenti della scuola media Carol Wojtyla di Bosisio Parini (Lecco). Gli studenti hanno rappresentato la natura nell’incontro simbolico con l’inquinamento generato dall’uomo, creando un'immagine distopica, invitando a riflettere sulla minaccia alla bellezza del nostro futuro. Il murale è stato dipinto con Solarya 65, l’innovativo rivestimento silossanico per esterni autopulente e antinquinamento della linea Painting Natural di Boero, pitture a bassa ritenzione di sporco con eccellenti proprietà autopulenti in grado anche di purificare l’aria con cui vengono in contatto, trasformando fino al 65% dei gas nocivi presenti in sostanze a basso o nullo impatto inquinante.