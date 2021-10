A Milano un murale per Francesca, la donna che lottava contro il cancro

Il suo ricordo per sempre. A Milano sarà realizzato un murale per Francesca, la travel blogger morta lo scorso 2 aprile dopo una lotta con un tumore che lei stessa aveva raccontato senza filtri e con coraggio sui social, dove era diventata famosa con il nome di "Fraintesa".

Proprio dal suo profilo Instagram, i familiari hanno reso nota la nuova iniziativa, che sarà portata a termine da Stefania Marchetto, artista milanese 34enne che ha studiato all'Accademia di Brera. "Stasera @stereal_marchetto ha fatto il primo bozzetto del murale dedicato a Fra - si legge nel post -. Sarà realizzato a Milano, tra Monumentale e Farini, a partire da lunedì. Venerdì 22 alle 10 l’inaugurazione. Chi può venga", con un cuore a chiudere la frase.

Lo scorso aprile, gli amici di sempre e il compagno di Francesca aveva lanciato una raccolta fondi da donare in sua memoria all'Airc, la fondazione italiana per la ricerca sul cancro, e in poche ore erano riusciti a mettere insieme 50mila euro, una sorta di ultimo miracolo di Fraintesa.

"Ciao a tutti, siamo le persone che hanno voluto bene a Francesca. Abbiamo pensato che il modo migliore per ringraziarla fosse attraverso una donazione all’Airc, per sostenere la ricerca sul cancro - avevano raccontato sui social -. Lei avrebbe voluto così, meno lacrime e più azioni concrete. Vi basta andare sulla pagina a lei dedicata, donare quanto volete e lasciarle un messaggio". E da venerdì un messaggio per lei sarà anche sui muri di Milano.