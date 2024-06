A Milano il murale ironico con Salvini e Vannacci per la "libertà dei sentimenti"

A Milano, in via Melchiorre Gioia, è apparsa un'opera di street art dell'artista Rigaff. Il murale rappresenta il neo eletto al Parlamento europeo Roberto Vannacci e il vicepremier Matteo Salvini stretti in un abbraccio. L'ispirazione, spiega lo stesso artista (all'anagrafe Riccardo Gaffuri), arriva dalle vecchie locandine dei film anni Cinquanta hollywoodiani. Per la precisione, racconta, l'immagine si rifà alla pellicola di Tennessee Williams, 'Suddenly last summer'. Il pezzo d'arte è apparso, non a caso, durante il mese del Pride e a pochi giorni dalla tradizionale parata.

Rigaff ha detto che la sua opera esprime in maniera leggera e ironica il concetto di libertà dei sentimenti, l'amore senza confini e senza preclusioni sessuali con due protagonisti scelti appositamente per le loro idee in contrasto rispetto a questo stesso ideale. È l'artista stesso a spiegare che dal suo punto di vista "i due protagonisti" potrebbero "non fornire molti appoggi" al concetto.

Ancora, Rigaff scava nel profondo significato del suo murale. In una nota viene spiegato che lo sguardo dei due rappresentati esprimento "fiducia e passione, ci mostra quanto possa essere flebile il confine tra una presunta normalità e la tanto detestata 'diversità', osteggiata e combattuta fino allo strenuo delle forze per poi accorgersi che la vera normalità è quella che ci avvolge tutti i giorni per le strade, nelle case, tra la gente comune".