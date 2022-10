Marge Simpson si taglia i capelli davanti al consolato iraniano

Marge Simpson con un paio di forbici in mano, mentre sta per tagliarsi i capelli. E' il murale di AleXsandro Palombo, realizzato davanti al consolato iraniano a Milano in via Monte Rosa. Si chiama 'The Cut' ed è un modo per celebrare il coraggio delle donne iraniane, omaggiando Mahsa Amini, la studentessa curda picchiata a morte dalla 'polizia morale' iraniana a Teheran perché dal suo hijab fuoriusciva una ciocca di capelli.

In iran vige l'obbligo del velo per le donne dal 1979, anno della rivoluzione islamica di Khomeini. I Simpson, in Iran, sono vietati dal 2012 perché "corrodono la morale della gioventù iraniana". Per cui, come spiega l'artista Palombo, "se Marge Simpson ha il divieto di entrare in Iran, nulla le impedisce di manifestare il suo dissenso al regime davanti al consolato iraniano. Qui siamo in democrazia. Quel valore universale di diritto alla libertà per cui lotta, a costo della vita, il coraggioso popolo iraniano".

Il gesto del taglio di una ciocca di capelli è diventato, in tutto il mondo, il simbolo della solidarietà alla lotta delle donne iraniane.