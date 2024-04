Un nuovo (coloratissimo) murale a Milano di Smoe

Un nuovo murale è stato realizzato dall'artista Smoe. Si tratta di un'opera di street art intitolata 'I valori dello sport' e si trova all'interno del Centro Crespi Sport Village di via Valvassori Peroni 48. L'artista calabrese è noto per aver realizzato a Milano già due murales: 'Necesse', dedicato al Covid, in via Ludovico di Breme e 'Miracolo a Milano' situato a Lambrate e ispirato al celebre film di Vittorio De Sica del 1951.

'I valori dello sport', coloratissimo ed esteso lungo tutta una parete, è stato inaugurato nel pomeriggio di giovedì 4 aprile alla presenza dell'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, della presidente del Municipio 3 Caterina Antola e del vice presidente e assessore alle politiche sociali e sport Filippo Rossi. All'evento hanno partecipato anche il cori Jubilate Città Studi e i volontari del 'Patto per la lettura'. Presenti anche i ragazzi e le ragazze dell'Associazione VIVA! che hanno animato la giornata.

Il murale di Smoe è stato realizzato nell'ambito del progetto Mum, Museo Urbano diffuso Miracolo a Milano, con il contributo di Apd, Acquamarina Sport & Life.