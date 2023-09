Una donna con una ghianda: il nuovo murale che "abbraccia" chi arriva a Dergano

Un murale per dare il benvenuto a tutti quelli che arrivano a Dergano. Che siano nuovi residenti o persone di passaggio, il disegno è apparso all’incrocio fra via dei Carafa e via Conte verde e vuole rappresentare l’anima del quartiere a nord di Milano: una donna che tiene in mano una ghianda, realizzata da Lisa Gelli, street artist e illustratrice toscana.

L’opera, dal titolo "Dergano", rientra nel progetto del Comune milanese intitolato "Un nome in ogni quartiere", sviluppato in collaborazione con l’Ufficio arte negli spazi pubblici e sostenuto da Fondazione di comunità Milano. L’idea è quella di realizzare dei dipinti sparsi per la città, con i nomi dei quartieri e in grado di rappresentare le peculiarità della zona. Un benvenuto a residenti e passanti.

Una donna e delle ghiande, cosa rappresenta il murale a Dergano

"Questa donna rappresenta la comunità che accoglie e abbraccia tutti quelli che arrivano a Dergano". A spiegarlo è Alessandro Alliaudi, design director e content creator per Bepart, società cooperativa milanese, che si occupa di creare progetti in ambito artistico culturale con la realtà aumentata e dinamiche partecipative. "Il quartiere è rappresentato dal simbolo della ghianda perché abbiamo scoperto da varie ricerche che la parola “Dergano” deriva da una lingua celtica - continua Alliaudi - che significa proprio quercia. Pare che qui i primi insediamenti fossero di popolazioni celtiche, che si sono fermate perchè avevano trovato un bosco di querce".

Per arrivare all’immagine che campeggia sul palazzo davanti ai giardini Cesare Pagani, c’è stato un lungo lavoro di ricerca ma anche di ascolto di residenti e dell’associazionismo locale. A farsi carico di questo passaggio è stata l’associazione "L’amico Charly", nata nel 2001 in seguito alla tragica scomparsa di Charly Colombo e che si occupa di prevenzione al disagio giovanile. Lo scorso inverno sono state fatte interviste e incontri con gli abitanti. Lisa Gell ha poi interpretato il tutto regalando a Dergano la sua visione: quello della donna con le ghiande che germogliano appunto. La presentazione ufficiale del murale si terrà mercoledì 13 settembre alle ore 16:30, alla presenza di cittadini, associazioni e l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi.