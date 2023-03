Il mega murales dedicato alle donne al Niguarda

L'8 marzo, in occasione della Festa della donna, per continuare a tenere alta l'attenzione sul preoccupante fenomeno della violenza contro le donne, all'ospedale Niguarda di Milano verrà inaugurato un mega murales. "Corteccia", un'opera dell'artista argentino Francisco Bosoletti.

L'enorme murales è stato realizzato grazie al prezioso contributo dell'associazione Telefono donna, il centro antiviolenza che lavora da 25 anni dentro l'ospedale, garantendo un servizio attivo 24 su 24. Dall'eterno mito di Dafne, oggetto dell'opera, un messaggio contro la violenza di genere e un invito a chiedere aiuto.