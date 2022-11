Finito il restauro degli storici murales di largo Murani

È giungo al termine il restauro degli storici murales di via Murani, zona Città Studi. Per salvarli lo scorso giugno i milanesi avevano protestato riuscendo a trovare un accordo con Esselunga, che all'inizio voleva eliminarli con la ristrutturazione dei muri, al cui interno aprirà un supermercato. Ora ci si prepara a togliere le impalcature.

"Il mitico murale contro il nucleare è tornato a nuova vita dopo l'accurato restauro di Davide Riggiardi e dello staff di restauratori dell'Accademia di Brera. Non vi nascondo che sono molto felice di aver contribuito a salvare questo murale e gli altri quattro impressi sui muri dal 1977. Passate a vederli ancora ricoperti dalle impalcature, a breve verranno liberati e saranno visibili nella loro ritrovata bellezza". Questo, sui social, il post di Caterina Antola, presidente del Municipio 3, a proposito dei murales, che risalgono agli anni ’70 e vennero realizzati dai ragazzi del Gruppo Aerostatico sull'edificio che in quel momento accoglieva una falegnameria e che recentemente è stato venduto al gruppo Esselunga.

In prima battuta i murales erano stati valutati come non restaurabili da una perizia ed Esselunga aveva deciso di eliminarli e sostituirli con un murale che riproduce le grafiche di 'Toiletpaper', la rivista di sole immagini di Maurizio Cattelan. Dopo che il quartiere si era mobilitato per preservare le storiche immagini, il Comune era riuscito a siglare con il gruppo della grande distributzione un accordo per rivedere il progetto e valorizzare a sue spesei tutti e cinque i murales raffiguranti Jimi Hendrix, 'Nucleare No grazie', la mucca dei Pink Floyd, Toro Seduto e un cormorano ricoperto di nafta.