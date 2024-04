Restaurato il murales sull'autismo vandalizzato

Dopo la vandilizzazione del 2022 è stato restaurato il Blu Wall, il murale dedicato alla consapevolezza sull'autismo. L'annuncio è stato dato oggi, 2 aprile, proprio in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. L'opera, realizzata dal collettivo Orticanoodles, si trova sulla parete sinistra dell'Hotel Astoria Sure Collection by Best Western, in viale Murillo 9 a Milano. Il restauro è stato fortemente voluto dai proprietari dell'albergo, la famiglia Doni.

Il murale era stato realizzato a novembre del 2021 da un'idea dei Doni con la onlus milanese L'abilità che gestisce servizi educativi per bambini con disabilità e sviluppa progetti di inclusione e accessibilità per le persone con disabilità intellettiva e in collaborazione con LifeGate che mette in campo programmi di sensibilizzazione. “Siamo felici di riportare il Blu Wall al suo aspetto originario. Il grandissimo sconforto che ci ha colpito con l’atto vandalico è finalmente cancellato. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e felice di comunicarlo proprio oggi 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”, ha commentato Camilla Doni.

A commentare la notizia anche l'assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran: "Ero presente tre anni fa all’inaugurazione di questo splendido murale dedicato alla consapevolezza sull’autismo. Insieme a tutta l’Amministrazione Comunale ci siamo indignati per l’atto vandalico che lo aveva rovinato. Voglio ringraziare Orticanoodles, la famiglia Doni e L’abilità onlus per averlo riportato allo stato originario e per la forza con cui da anni sostengono e si fanno promotori di iniziative per incrementare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico", ha detto Maran.

La proprietà ha promosso il concetto di Inclusive Hotel, iniziativa del gruppo alberghiero BWH Hotels Italia. L'abilità, infatti, ha sviluppato il progetto con l’obiettivo di formare il personale degli alberghi per accogliere persone con disturbi dello spettro autistico.