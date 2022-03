Il centro a Milano un murales di Putin con una pistola alla testa: subito rimosso

Vladimir Putin in abito nero e cravatta rossa. Con una pistola puntata alla tempia. Questa l'immagine comparsa in centro a Milano in una serie di murales a opera dell'artista Alexsandro Palombo e intitolata Il suicidio dello Zar.

"Questo lavoro artistico - scrive Palombo - è stato rimosso molto rapidamente. Sembra che l'azione repressiva e la censura di Vladimir Putin influenzi anche la città di Milano. Questo non fermerà la nostra libertà di espressione e la nostra arte come voce a sostegno della popolazione ucraina. Il silenzio ci rende complici". Nel primo pomeriggio di giovedì 3 marzo è stata rimossa anche l'ultima opera, che si trovava in corso Venezia 7.

"Ogni persona - ci risponde lo street artist a proposito del senso dell'opera - darà la propria interpretazione, il suicidio di Putin può essere la soluzione, o rappresentare una metafora delle conseguenze a cui lo porteranno le sue azioni, una spirale di follia e il suo decadimento umano e morale".

"L’arte - ci dice poi Palombo a proposito del ruolo della cultura in questa drammatica crisi - è importantissima perché è un linguaggio universale che non trova confini poiché è basato sull’immagine e questo può attirare l’attenzione di chiunque in modo potente e immediato, può disturbare o sensibilizzare, ha la forza di spingere la gente alla riflessione fino alla reazione".

Artista contemporaneo pop e attivista, AleXsandro Palombo ha già firmato diversi interventi a Milano, come le opere, che vedevano Kim Kardashian raffigurata come una madonna con le mestruazioni, della serie 'Break the taboo', incentrata sul tema dell'equità mestruale, o come le immagini del ciclo Just Because I Am a Woman, sulla violenza di genere.