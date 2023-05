Il Comune di Milano fa rimuovere il murale con Schlein e Meloni incinte e nude

È durato meno di 24 ore, in piazza San Babila a Milano, il murale 'Power is female', firmato da aleXsandro Palombo, che ritraeva Giorgia Meloni (presidente del consiglio) e Elly Schlein (segretaria del Pd) incinte e senza veli. Secondo quanto riferito dallo stesso artista, che parla di "censura talebana", il Comune di Milano avrebbe "ritenuto che l'opera d'arte fosse troppo politica" e "con questa motivazione ne ha chiesto l'immediata rimozione al cantiere dello stabile dove è apparsa".

Alla presenza dei vigili urbani, i pannelli con le due opere sono stati staccati ("e salvati", precisa l'artista) dagli operai del cantiere, che li hanno portati "in un luogo sicuro". Palombo non ci sta: "Quest'opera - afferma - non è politica, non rappresenta l'osceno e non è immorale, ma l'arte è un manifesto della più alta libertà d'espressione e non è tenuta a esprimere ciò che la morale vuole o quello che l'istituzione impone".

Gli altri murales in San Babila

Sempre in piazza San Babila sono visibili altri pannelli di Palombo, come 'Save 41-bis' con il giudice Giovanni Falcone e 'Love yourselfe', che ritrae Angelina Jolie con i segni della mastectomia. Niente da fare, invece, per Meloni e Schlein. "L'unica cosa che ritengo sia oscena - conclude Palombo - e assolutamente immorale è la censura talebana che, questa mattina, si è abbattuta sulla mia opera. Ho scoperto a mia insaputa di risvegliarmi in un'altra città, nella nuova Miran". Un riferimento sarcastico a 'Mi' (la sigla di Milano) e al cognome (Maran) dell'assessore alla casa e ai quartieri?