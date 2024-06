I muri della stazione milanese che diventano tela per un'opera d'arte

Le pareti esterne della stazione ripulite e una meravigliosa opera si street-art sui muri riverniciati. Succede a Romolo, Milano. A testimoniare il lavoro dell’associazione Nuova Acropoli Lombardia, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e Comune di Milano è l’assessore comunale Marco Granelli.

"Sono stato a Romolo, un nodo di interscambio importante tra le ferrovie regionali e suburbane e la M2. Ogni giorno ci passano migliaia di persone. E - racconta - ho incontrato decine di giovani e alcuni artisti che dipingevano i muri della stazione, l’edificio dell’ascensore, con grande qualità e arte: “cosìMIpiace”, un progetto dell’associazione Nuova Acropoli Lombardia. Puliscono, dipingono e affrescano, diversi luoghi della città, vicino alle stazioni".

"Sono i luoghi della città tra i più frequentati, li hanno fatti diventare più belli, e quindi probabilmente più puliti e più sicuri. Un grazie a questi giovani, un grazie a questi artisti, perché ci aiutano ad amare la nostra città", scrive Granelli. "E ci insegnano che i problemi della città si risolvono lavorando insieme, mettendocela tutta. Loro - spiega - non si stancano di continuare, anche quando il tempo e qualche maleducato rovina le loro opere, le ripristinano. Impariamo da loro a perseverare. Per me è stato bello essere lì con loro, vederli lavorare, ringraziarli: mi hanno spronato a cercare di fare meglio il mio compito di assessore, e anche per questo li ringrazio".