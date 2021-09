La pareti di via Volturno a Isola diventano fumetti a colori. Foto

/ Via Volturno

Nel quartiere Isola di Milano, esattamente in via Volturno all'uscita della fermata della metropolitana M5 Isola, i muri hanno smesso di essere grigi per parlare con i colori accesi della street art. Il progetto è realizzato grazie a Vivident, brand di chewing gum, e le opere sono realizzate da Artkademy, collettivo di giovani artisti tra i 24 e i 35 anni attivi nell’ambito pubblico urbano.

Uscendo dalla stazione della metropolitana M5 Isola, gli impersonali blocchi di cemento di torrette ed aiuole lasciano spazio ad un mosaico di colori ed ispirazioni allegre e giocose, per rendere questo spazio molto più di un luogo di arrivi, partenze ed incontri.

Gli artisti e gli artigiani del dipinto a mano di Artkademy hanno alternato il pattern schematico e regolare di quadrati a sei colori, interamente handmade, che richiama l’installazione creativa firmata Vivident già presente negli spazi interni della metropolitana, alle forme morbide e curve che caratterizzano l’opera creativa centrale: un murales.

Con uno stile illustrativo fumettistico, dai colori piatti, il murales rappresenta una sorridente comunità, felice della possibilità di tornare a incontrarsi dopo questi mesi difficili. I sei colori utilizzati, che riprendono il cromatismo del pattern a quadrati, e le forme dei volti più disparate, vogliono inoltre rappresentare il valore aggiunto della diversità, la ricchezza che può derivare dal dialogo e dall’ascolto di persone provenienti da qualsiasi tipo di background.

È proprio questo l’obiettivo cardine del progetto “Vivi l’Isola Vivident”, curato dall’agenzia Selection communication & design in collaborazione con Mktg gruppo Denstu: il ritorno alla socialità, alla condivisione, all’incontro, attraverso un viaggio a tappe lungo un anno ricco di iniziative e contenuti inediti, che trasformeranno Isola in un luogo di incontri e di opportunità e sosterranno il rilancio delle attività commerciali e culturali del quartiere.

In collaborazione con l’Associazione Distretto Isola e Isola Artigiana, Vivident presidierà con piccoli e grandi appuntamenti i numerosi eventi del quartiere, invitando non solo i suoi abitanti, ma tutta la collettività, a ritrovare la curiosità verso il mondo e gli altri. Per farlo, sono necessarie due cose fondamentali: uno spunto di conversazione e un punto d’incontro.

Il murales di Via Volturno è uno tra numerosi spunti di incontro (#spuntidincontro) proposti dal brand, pensato per gli amanti della street art e della cultura urban, ed è stato realizzato con smalti a base d’acqua proprio per poterne garantire la brillantezza e la durata nel tempo, così che possa davvero accompagnare l’iniziativa Vivident fino alla fine.