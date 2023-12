Il murales contro Chiara Ferragni: la beneficenza ai tempi dei social

Charity in the time of social media, la beneficenza ai tempi dei social media. Questo il titolo del nuovo murales dell’artista Salvatore Benintende, in arte Tv Boy. Protagonista dell’opera è Chiara Ferragni, ritratta mentre dona una banconota a un clochard e riprende il gesto con il suo telefono.

Un chiaro riferimento alla polemica esplosa in questi giorni proprio intorno all’influencer, colpevole secondo l’Antitrust di pratiche commerciali scorrette proprio in relazione al famigerato pandoro Balocco che avrebbe dovuto sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino. Un messaggio inequivocabile quello che ha voluto trasmettere lo street artist, denunciando il metodo di Chiara Ferragni per cui la beneficenza è sempre stata dichiarata, e non poco.

Non è la prima volta che l’imprenditrice si trova a essere protagonista di un’opera di Tv Boy. Nel 2018, infatti, Benintende aveva rappresentato Ferragni nel murales intitolato “Santa Chiara e l’acqua benedetta”. L’influencer come una Madonna con il bambino in braccio. L’opera era apparsa dopo le polemiche relative al costo considerato da molti elevato delle bottigliette di acqua Evian firmate dall’influencer.