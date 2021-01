Un anno di Muro della gentilezza: 10 tonnellate di vestiti e anche 4 mila mascherine per chi ha bisogno

Compie un anno il muro della gentilezza allestito in via Luigi Nono (zona Monumentale) all'esterno del Tempio del Futuro Perduto. E in dodici mesi sono stati raccolti oggetti e vestiti da parte dei cittadini, da donare a chi ne ha bisogno. Il bilancio è di oltre dieci tonnellate di indumenti usati, 400 coperte invernali, 13 mila libri e centinaia di giocattoli per bambini di tutte le età.

E non solo: nell'elenco troviamo 26 passeggini, 200 confezioni di pannolini, decine di letti e materassi, biciclette, strumenti musicali, stampelle e carrozzine per anziani, estrattori di latte materno, posate e stoviglie, costumi di carnevale, lettori dvd e persino profumi ancora confezionati. Non sono mancate, nel corso del 2020, anno della pandemia Covid, oltre quattromila mascherine chirurgiche nuove.

Gli oggetti e i beni regalati vengono restituiti alla collettività e resi disponibili soprattutto per le fasce di cittadinanza più bisognose o per associazioni che si occupano di supporto ai meno abbienti o che collaborano con missioni umanitarie internazionali.

Il muro della gentilezza, attivo 24 ore su 24, consente a chiunque di lasciare e ritirare indumenti o oggetti direttamente dai ganci disposti lungo la parete. E’ possibile anche consegnare direttamente al civico 7 di via Luigi Nono dal lunedì al venerdì, tra le 10.30 e le 19.30, con il supporto dei volontari di Nuovo Rinascimento. Diverse le realtà attive sul territorio milanese che hanno dato una mano a catalogare e ridistribuire le donazioni durante l’anno, tra le quali Opera San Francesco, il Comitato case popolari Molise/Calvairate, Humana, Humanitas e Cascina Biblioteca.

«Nel corso del 2020 la risposta solidale dei milanesi è andata ad intensificarsi nonostante la pandemia - spiega Mariangela Vitale, segretaria di Nuovo Rinascimento, il collettivo di giovani che organizza e gestisce le attività culturali e solidali all’interno della struttura - dando vita ad una raccolta che abbiamo avuto non poche difficoltà a gestire. Inizialmente erano principalmente senza fissa dimora, famiglie in stato di necessità e anziani a usufruire dei doni dei milanesi, poi, complice l’arrivo dell’emergenza Covid-19, sempre più famiglie da tutta Milano e hinterland hanno iniziato a fare la fila per chiedere aiuto e sempre più donazioni sono arrivate spontaneamente: non abbiamo mai dovuto lanciare un appello o un invito a dare una mano, manifestazione del fatto che questa città ha un cuore immenso».