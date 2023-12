Vicino alla Stazione Centrale c'è un "muro" per raccogliere i vestiti usati

Il Mercato Centrale di Milano, in via Sammartini, avrà un 'muro della gentilezza'. L'iniziativa parte venerdì 15 dicembre ed è in sostegno di persone che si trovano in condizioni svantaggiate. Chiunque potrà lasciare capi d'abbigliamento usati (purché in buone condizioni) in favore di chi ne ha bisogno. Il muro prende ispirazione dai 'walls of kindness' nati nel 2015 in Iran e poi diffusi in varie parti del mondo.

Il muro resterà aperto al pubblico tutti i giorni negli stessi orari del Mercato Centrale fino a fine gennaio. A sostenere l'iniziativa i volontari dei City Angels, che redistribuiranno ai senzatetto i capi in esubero. "Alziamo il 'muro della gentilezza' contro quello dell'indifferenza. Lavoriamo anche per chi ha bisogno perché è bello, gratifica ed è molto giusto", ha dichiarato Umberto Montano, presidente del Mercato Centrale.